Cabral evita comentar confronto entre PM e professores O governador do Rio, Sérgio Cabral, não fez comentários sobre a ação da PM nessa terça-feira, 01, na repressão aos protestos dos professores municipais durante a votação do Plano de cargos e salários da categoria na Câmara Municipal da capital. Em um discurso de 16 minutos, feito hoje, durante o lançamento do Programa de Apoio à Indústria de Plástico do estado do Rio, no Palácio Guanabara, Cabral fez mais um balanço otimista de seu governo.