Cade investiga licitações sobre serviços de TI no Distrito Federal A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu nesta quinta-feira uma apuração para identificar um suposto cartel em licitações públicas no Distrito Federal para contratação de serviços de tecnologia da informação (TI), informou a autarquia.