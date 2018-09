Cai 9% número de homicídios no 1º trimestre em SP O Estado de São Paulo reduziu em 9% o número de homicídios no primeiro trimestre do ano. O índice foi apresentado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), da Secretaria Estadual de Segurança Pública. De acordo com o coordenador do órgão, Túlio Khan, com essa queda, São Paulo alcançou o índice de 10,8 homicídios por 100 mil habitantes e, segundo ele, esse número se aproxima do aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 10 homicídios por 100 mil pessoas. A diminuição no número de homicídios, segundo análise da CAP, se deve aos fatores de encarceramento, desarmamento e gestão. Conforme Khan, São Paulo teve enorme expansão da população prisional, saltando de 55 mil presos, em 1994, para 158 mil. Entre outros índices que tiveram redução em São Paulo no período estão os de roubo de veículos, com diminuição de 16,1%, roubo a banco, com queda de 37,7 %, e a taxa de estupro, que caiu 7%.