Caixa libera R$ 1,5 bi para reconstrução em SC

A Caixa Econômica Federal anuncou na sexta-feira, 28, a disponibilização de financiamentos no total de R$ 1,5 bilhão para a reconstrução de residências e empresas atingidas pelas chuvas, especialmente em Santa Catarina. A informação foi divulgada no início da noite desta quinta-feira, 27, pela senadora Ideli Salvatti (PT), que participou de encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, no Palácio do Planalto. O financiamento deve ser usado para a compra de material de construção para as casas, eletrodomésticos e reformas de empresas. O anúncio da medida será feito amanhã, em Santa Catarina, pela presidente da Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho.