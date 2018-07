Câmara de SP desvincula reajuste salarial do Executivo Uma emenda incluída ontem na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2010 pelo vereador e relator Milton Leite (DEM) permite que a Câmara Municipal de São Paulo conceda reajustes salariais e gratificações aos seus quase 2 mil servidores, independentemente de a Prefeitura ter concedido benefícios. Hoje o aumento ao funcionalismo do Legislativo é vinculado ao do Executivo. A mudança também determina que ?fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens já previstas em legislação?.