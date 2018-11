Caminhão colide com carreta e 4 ficam feridos em MT Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de nove meses, após a colisão entre dois caminhões ontem na rodovia BR-364, na região de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista Fernando Lucas Talamini, de 28 anos, cujo caminhão transportava confecções, perdeu o controle do veículo, próximo ao km 362 da rodovia, e invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com uma carreta que transportava milho em grãos.O motorista do caminhão viajava sozinho e sofreu ferimentos graves. Já na carreta, o motorista Luciano Aparecido Bueno, de 25 anos, e a passageira Josiane Aparecida Jaques, de 27 anos, sofreram ferimentos leves. Filho do casal, o bebê Matheus Henrique Jaques Bueno, de nove meses, sofreu ferimentos graves. Todos os feridos foram encaminhados para o Pronto-socorro Municipal de Campo Verde. Com a colisão, a carreta se incendiou e ficou totalmente destruída. O trânsito no local ficou interditado por aproximadamente quatro horas.