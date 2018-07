Caminhão invade quadra esportiva e mata 2 em SP Um caminhão desgovernado invadiu uma quadra de esportes e matou uma criança e um adolescente no início da tarde de hoje no bairro Jardim da Bandeiras, em Campinas, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo, invadiu a quadra e atropelou uma criança de 7 anos e um adolescente de 14, que morreram na hora.