Caminhão tomba e bloqueia Régis no Paraná O tombamento de um caminhão interdita as duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo no km 7, altura de Campina Grande do Sul, no Paraná. O tráfego foi desviado para o acostamento e o motorista enfrenta dez quilômetros de congestionamento, entre os km 7 e 17, informa a concessionária Auto Pista Régis Bittencourt.