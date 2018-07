Caminhão tomba e causa uma morte em São Paulo O tombamento de um caminhão provocou a morte de uma pessoa na tarde de hoje, na região do Parque Anhanguera, na zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu na Avenida Alexandre Colares, na saída da Marginal do Tietê. Acionado às 13h30, o Corpo de Bombeiros enviou três equipes ao local, mas, quando elas chegaram, a vítima já estava sem vida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou uma das duas faixas da via no sentido bairro.