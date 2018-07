Cancelamentos atingem 20% dos vôos nos aeroportos Os cancelamentos de vôos atingiram 20% das operações programadas para ocorrerem hoje nos principais aeroportos brasileiros. Segundo o boletim das 20 horas da Infraero, do total de 1.649 vôos previstos, 329 vôos foram cancelados. Os atrasos superiores a uma hora atingiram 181 vôos, o equivalente a 11% das viagens. De acordo com a estatal, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registra o maior número de cancelamentos, com um total de 82 vôos, o que representa 34,7% dos 236 vôos programados. Enquanto isso, oito vôos sofreram atrasos. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, cancelou metade dos 75 vôos programados, mas não registrou atrasos. Já no Aeroporto do Galeão, dos 149 vôos programados, 17 sofreram atrasos superiores a uma hora (11,4%) e 21 foram cancelados (14,1%). Em Guarulhos, o aeroporto de Cumbica apresentou atrasos superiores a uma hora em onze das 186 operações previstas (5,9%). Enquanto isso, 16 operações foram canceladas (8,6%).