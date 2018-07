Canhão histórico é retirado de Zona Portuária do Rio

Equipes da Gerência de Monumentos e Chafarizes, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, fizeram a retirada e o transporte do canhão, que tem 1,50 metro de comprimento e data do início do século XVII. Para o serviço foi utilizado um caminhão com cordas especiais para garantir a integridade das peças. O canhão será levado para o depósito da Gerência, no centro do Rio.

As peças históricas foram incorporadas ao patrimônio municipal e serão avaliadas por técnicos da Subsecretaria de Patrimônio Cultural e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para posterior contratação do restauro.