Cantor de frevo, Nonô casa no Recife em cima de carro de trio elétrico

O juiz chegou ao trio por meio de uma espécie de ponte, que é armada para os duetos entre os cantores que animam os trios e os artistas convidados do camarote. "É uma circunstância inusitada, mas o casamento é como qualquer outro", minimizou Apolinário. Os noivos vestiam branco com adereços carnavalescos - ele de bermuda, ela de vestido curto. O buquê era de pequenas sombrinhas de frevo, em vez de flores.

Nonô é filho de Claudionor Germano, um dos ícones do carnaval pernambucano e dos maiores intérpretes do compositor Capiba (1904-1997), de quem gravou 132 canções, entre elas frevos famosos que resistem ao tempo como "Oh, Bela" e "Madeira de Lei que o cupim não roi". Claudionor estava presente e aprovou a escolha do filho: "este casamento vai ficar na história do Galo da Madrugada". Aos 83 anos, ele ainda cumpre agenda de shows neste carnaval, mas está passando o bastão para o filho.

Feliz, Nonô festejou seu casamento em meio a outras comemorações: seus 30 anos de carreira - ele gravou seu primeiro frevo aos 14 anos - e o lançamento do disco "A Voz do Frevo" que reúne inéditos e clássicos. O disco, o terceiro do projeto "Frevo Música Prá Pular Brasileira" (FMPB) traz um encarte com a última obra do artista plástico e seu tio Abelardo da Hora (1924-2014), e faz um apanhado da sua carreira, com algumas regravações de frevos, incluindo elementos do funk carioca.

O músico tem uma banda de 12 músicos, "A Tropa de NÔ" e gosta de "repaginar" alguns frevos para atrair o público jovem, nem sempre afeito ao ritmo 100% pernambucano. "Empunho a bandeira", diz ele.

Depois do casamento, o trio de Nonô seguiu o percurso de seis quilômetros pelos bairros centrais de Santo Antonio e São José. Trinta trios animam o 38. desfile do Galo, que se estende até o final da tarde. Fafá de Belém, Elba Ramalho, João Morro, Maestro Forró, André Rio e Quinteto Violado entre as atrações. No camarote oficial do Galo, os convidados Margareth Menezes, Lula Queiroga, Silvério Pessoa e Saulo Fernandes - do axé baiano - deram canja cantando em dueto com alguns músicos que passavam nos trios.

O escritor Ariano Suassuna (1927-2014) e o ex-governador Eduardo Campos (1965-2014) foram os homenageados do Galo neste ano, junto com os compositores Luiz Gonzaga, o rei do baião (1912-1989), e Carlos Fernando (1938-2013), responsável pelo projeto Asas da América, que ajudou a popularizar o frevo na voz de intérpretes da MPB. "Asas da América, asas para o frevo" foi o tema do desfile.

