Cantor vence concurso com 'nota mais grave de todos os tempos'

O americano Tim Storms entrou para o Livro Guinness dos Recordes em 2002, devido à sua extensão vocal e capacidade rara de atingir notas extremamente graves.

Agora, ele acaba de conquistar um novo feito, tendo vencido um concuro que visava alcançar a nota mais grave já interpretada por um ser humano.

Storms foi capaz de alcançar um mi grave (41.203 Hertz), duas oitavas abaixo do dó médio,

Com a vitória, ele bateu uma série de concorrentes e será um dos destaques do disco Tranquillity: Voices of Deep Calm with the St Petersburg Chamber Choir.