Capitais assinam 'Carta Rio pela Sustentabilidade' Os secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras assinaram nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, a "Carta Rio pela Sustentabilidade", um documento contendo uma série de compromissos e recomendações com intuito de promover uma maior inserção do tema nas agendas governamentais. A carta será apresentada durante o C40, um fórum que reúne os prefeitos de 40 grandes metrópoles mundiais e será realizado no Forte de Copacabana em 17 de junho, em evento paralelo à Rio+20.