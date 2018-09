Capital paulista tem cerca de 60 semáforos com problemas As fortes chuvas que atingiram a capital paulista durante a semana deixaram mais de 60 semáforos com problemas até as 12h deste sábado. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 30 semáforos, em todas as regiões da cidade, se encontram apagados e 34 estão em amarelo piscante.