Capotamento deixa 3 mortos e 2 feridos em MG Três pessoas morreram, entre elas um bebê de 1 ano, e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na Rodovia MGT-122, em Janaúba, Minas Gerais, na manhã deste domingo. As informações são do Corpo de Bombeiros. Por volta das 8 horas, um Corsa Sedan capotou na altura do km 167 da via.