Carga tombada interdita Régis Bittencourt em São Paulo O tombamento da carga de chapas de madeira de um caminhão interditou por volta das 11 horas a rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no sentido Curitiba-São Paulo, na altura do km 291, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A previsão de liberação da rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é no início da tarde, por volta das 14 horas. Os trabalhos de remoção da carga devem durar duas horas. Há congestionamento no local, mas existe a possibilidade de desvio, passando pelas ruas locais, por dentro de Itapecerica. Na rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo a Belo Horizonte, o tombamento de um caminhão no km 74, na saída de São Paulo, interditou no final da manhã apenas uma faixa da rodovia, no sentido Minas Gerais, mas não causa congestionamento no local.