Carnaval de Porto Alegre homenageia artistas gaúchos

No desfile da madrugada deste sábado, na passarela do Porto Seco, a Restinga contou a trajetória de Elis Regina e, pela reação animada do público, tornou-se um dos destaques da primeira etapa das exibições.

Logo depois, a atual campeã, Bambas da Orgia, lembrou o escritor Moacyr Scliar e sua obra. Na madrugada deste domingo, a Imperadores do Samba promete levar para a avenida outro destaque das letras gaúchas, Luis Fernando Verissimo.

Além da Restinga e da Bambas da Orgia, a primeira noite teve enredos dedicados à China (pela Imperatriz Leopoldense), ao nome Maria (Samba Puro), à História das Roupas (Vila Isabel) e à cidade de Canela (União do IAPI).

Na madrugada deste domingo desfilam mais cinco escolas. A Imperatriz Dona Leopoldina vai associar a Coluna Prestes às manifestações de rua de 2013. A Embaixadores do Ritmo exibirá enredo baseado em passeio de trem pela serra gaúcha. A Acadêmicos de Gravataí destaca outra festa popular, o Festival de Parintins, no Amazonas. A Império da Zona Norte mostra características dos moradores de Taquari (RS). O desfile de encerramento será da Imperadores do Samba.

A apuração das notas, que indicará a campeã do ano, será feita na tarde de terça-feira.

Blocos

Os foliões de Porto Alegre estão retomando aos poucos da tradição do carnaval de rua no bairro Cidade Baixa, nos sábados próximos ao Carnaval. A festa deste sábado à noite, na rua da República, será comandada pela banda Ka. No sábado que vem será a vez do Bloco do Isopor animar o encontro.