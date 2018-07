Carreta bate em cinco carros, explode e causa 9 mortes

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no fim da tarde, próximo ao quilômetro 781 da BR-116. O motorista da carreta teria perdido o controle e atingido os demais veículos, que trafegavam na outra mãe de direção. A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos e até o fim da noite o trânsito continuava parcialmente fechado para os trabalhos de rescaldo.

Os mortos são o próprio motorista da carreta e oito pessoas que estavam nos carros de passeio. Nenhuma delas foi identificada porque os corpos foram carbonizados e terão que ser identificados por meio de exame de DNA. Eles foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Leopoldina. Já os feridos foram levados para unidades médicas do município e da cidade vizinhas de Além Paraíba.

Ainda segundo os bombeiros, parte do combustível que vazou da carreta atingiu manancial do rio Pirapetinga, que abastece Leopoldina, mas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que não houve necessidade de cortar o fornecimento de água porque o ponto de captação fica a cerca de dez quilômetros do local do acidente. Técnicos da empresa monitoram a água.