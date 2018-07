Carreta em chamas bloqueia via na zona oeste de SP

O tombamento aconteceu por volta das 12h30, afirma a CCR. Todas as equipes da concessionária estão empenhadas, junto com uma viatura do Corpo de Bombeiros, no combate às chamas. As autoridades ainda não sabem dizer qual era a carga levada pela carreta e também não têm informações sobre o motorista do veículo. Segundo a CCR, o caminhão tombou sem colidir com outros carros.

Toda a alça de acesso entre a Castelo e o Rodoanel estava bloqueada para o resgate. A concessionária pede aos motoristas que evitem o trecho. O acesso ao complexo viário pode ser feito na Marginal do Tietê ou na Marginal do Pinheiros, recomenda a CCR. Havia congestionamento na Castelo Branco, sentido capital paulista, entre o km 19 e o km 20.