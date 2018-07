Carro desgovernado mata 1 e fere 4 pessoas em Salvador

De acordo com testemunhas, a motorista do veículo não teria conseguido fazer o carro subir uma ladeira que fica ao lado do estabelecimento, e o automóvel desceu a via desgovernado, subiu a calçada e atropelou as vítimas. Ela chegou a ser atendida, em estado de choque, mas foi liberada para prestar depoimento na 16ª Delegacia de Polícia.

Os cinco atropelados, quatro mulheres e um homem, de entre 49 e 81 anos, foram levados para o Hospital Geral do Estado. A mulher de 49 anos não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. A idosa de 81 anos, cadeirante, foi internada em estado grave.