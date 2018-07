CCJ da Câmara aprova anistia a bombeiros do Rio A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou hoje projeto que dá anistia criminal aos bombeiros que invadirem o quartel general da corporação no Rio de Janeiro, no início do mês. A proposta estende o benefício a policiais militares e bombeiros envolvidos em movimentos semelhantes em diversos Estados. Como tem caráter conclusivo, o projeto segue diretamente para o Senado.