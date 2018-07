Celebridades usam Twitter para homenagear Michael Jackson

Celebridades estão usando suas páginas pessoais no site de comunicação instantânea Twitter para deixar mensagens de homenagem ao cantor Michael Jackson, morto na quinta-feira em Los Angeles.

Jackson também é tema de seis dos dez tópicos mais acessados do site na manhã desta sexta-feira, reunindo centenas de milhares de mensagens de fãs.

O site chegou a sair do ar por causa do número excessivo de pessoas usando o serviço.

Aqui, algumas das frases deixadas pelas celebridades:

"Perdemos um grande artista e ícone pop. Estou pensando e orando pela família, os amigos e os fãs de Michael Jackson." Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia.

"Estou abalada. Meu amigo Michael Jackson morreu." Jane Fonda, atriz.

"Descanse em paz, Michael Jackson. Minhas orações e meus sentimentos a ele e sua família. Vocês não estão sozinhos." Lindsay Lohan, atriz.

"Não consigo encontrar palavras para expressar o quanto estou profundamente triste pela morte de Michael. Perdemos um gênio e um verdadeiro embaixador não só da música pop mas de todo o mundo da música." Justin Timberlake, cantor, em seu site, através de link no Twitter.

"Michael Jackson mora para sempre no meu coração. Nunca me esquecerei do dia em que ele veio me visitar no estúdio e eu toquei para ele." Wyclef Jean, cantor e compositor, ex-integrante do The Fugees.

"Estou muito triste pela perda de Farrah Fawcett e Michael Jackson. Sinto especialmente pelos filhos deles." Demi Moore, atriz.

"Descanse em paz. Meus desejos de amor e luz para sua família e seus amigos, mas principalmente para suas crianças." Ashton Kutcher, ator.

"Meu Deus. Michael Jackson. Pobre alma castigada." Stephen Fry, ator.

"Aos paparazzi e à grande imprensa: por favor, deixem em paz a família Jackson. Por favor. Não precisamos ver fotos e vídeos deles agora." Perez Hilton, blogueiro e comentarista de celebridades.