Cemig ampliará fatia em consórcio de energia Capim Branco

A companhia estatal de energia de Minas Gerais pagará 82 milhões de reais por parte da fatia de 17,9 por cento que a Suzano detém do consórcio, segundo fato relevante.

A Cemig, que já tem participação de 21,1 por cento no consórcio, manifestou interesse, ainda, em comprar eventuais sobras da participação da Suzano, que colocou toda a sua participação no projeto à venda para os integrantes do consórcio, num total de 320 milhões de reais.

Fazem parte do grupo, ainda, a mineradora Vale, que tem 48,4 por cento e a Votorantim Metais, com 12,6 por cento.

O Consórcio Capim Branco é responsável pela administração das usinas hidrelétricas Amador Aguar I e II, ambas em Minas Gerais. As usinas têm potência instalada de 450 megawatts e ficam entre as cidades de Uberlândia, Araguari e parte de Indianópolis, no Triângulo Mineiro.

A transação está sujeita aprovações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Sérgio Spagnuolo)