Cerca de 175 mil pessoas estão sem água em SP Cerca de 175 mil moradores de São Paulo estão sem água desde as 7 horas deste domingo, 4, em razão de uma manutenção programada na tubulação do reservatório Vila Nova Cachoeirinha. De acordo com a Sabesp, o serviço deve ser normalizado por volta das 21 horas. Os trabalhos visam assegurar a qualidade e regularidade do abastecimento de água na região. Ainda segundo a Sabesp, os bairros afetados são: Jardim Santa Cruz, Vila Dionísia, parte da Vila Amália, Jardim Penteado, Vila Cachoeirinha, Sitio Casa Verde, Vila dos Andradas, Jardim Nossa Senhora da Consolata, Vila Roque, Vila Paulo Raveli, Vila Basilea, Lauzane Paulista, Jardim Carlu, Conjunto Residencial Santa Terezinha, Vila Cardeal, Jardim Marina, Vila Espanhola, Chácara Morro Alto, Jardim Primavera, Vila Carbone, Vila Siqueira, Vila Prado, Vila Santa Maria, Vila Diva, Vila Gouveia, Vila Rosin, Jardim Maninos, Jardim Malba, Vila Romero, Vila Santo Antonio, Jardim Canandi, Jardim do Colégio e Carmen Veronica. Nas zonas mais altas, o abastecimento será normalizado gradualmente a partir das 21 horas, conforme o consumo de cada bairro. A Sabesp recomenda a utilização racional e a programação prévia de tarefas que utilize grande quantidade de água.