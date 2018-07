CET interdita quatro vias da capital no final de semana O final de semana do feriado do Dia de Tiradentes será marcado por interdições em algumas das principais vias da capital paulista, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Túnel Ayrton Senna II, Praça do Cancioneiro até a Rodovia dos Bandeirantes, Túnel Max Feffer e Rua Lopes Neto serão interditados para manutenção, limpeza e estacionamento de guindaste.