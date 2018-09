Cetesb apura mortandade de peixes no rio Sorocaba

No trecho, o rio ainda recebe esgotos domésticos, mas a maior parte dos dejetos passa por tratamento. Moradores entraram em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), que desenvolve um projeto de despoluição do rio.

Técnicos da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram no local e fizeram coleta de peixes e de amostras da água para análises. Eles também realizaram buscas na região na tentativa de identificar eventuais lançamentos clandestinos no rio.

De acordo com as primeiras informações, a mortandade ocorreu, provavelmente, em função de uma redução nos níveis de oxigênio na água. As causas, que podem ser o despejo de esgotos ou de poluentes industriais, ou ainda o nível baixo do rio após um período de cheias, serão identificadas a partir dos resultados das análises. Os laudos devem sair em uma semana.