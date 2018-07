Cetip prevê nova plataforma de renda fixa para antes de agosto A Cetip, maior depositária de títulos de renda fixa do país, espera entregar sua nova plataforma de negócios com esses papéis antes do final de julho, num ano em que estima maiores despesas com novos projetos, afirmou o presidente da instituição, Luiz Fernando Fleury, nesta sexta-feira.