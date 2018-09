Céu fica nublado hoje na maior parte do País Este sábado será de tempo instável na maior parte do País mas com períodos de sol, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A Zona de Convergência do Atlântico Sul deixa o céu nublado com pancadas de chuva do Rio Grande do Sul até a região Norte. Em alguns regiões pode haver chuva forte.