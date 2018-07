Chegada de casal Nardoni ao presídio foi tranquila

Na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, poucos repórteres e nenhum curioso aguardava a chegada de Alexandre Nardoni, que ocorreu por volta das 2h50 deste sábado. O caminhão que trouxe o pai de Isabella Nardoni, chegou escoltado por uma viatura da polícia local e outra da Tropa de Choque, de São Paulo e entrou rapidamente no presídio.

Dez minutos depois, o comboio que conduzia Anna Carolina Jatobá chegou à Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, que fica no centro de Tremembé. A rapidez com que as três viaturas da escolta e o caminhão da presa entraram no presídio frustrou os poucos curiosos que faziam plantão no local. "Foi rápido né?(sic)", disse meio decepcionada a diarista Regina Márcia de Campos, 37 anos. Ela e a filha Maiara de Campos, de 16 anos, foram ver a chegada de Anna Jatobá, logo que viu pela TV, que a presa condena voltaria para o local.

Maria Helena de Brito, 45 anos, moradora de Taubaté disse que foi ao local "por curiosidade", junto com mais três pessoas, em um fusca, depois que viram o casal ser condenado. "Foi feito justiça", disse.

Segundo um agente penitenciário que trabalha no local, Anna Carolina deverá se integrar já neste sábado, à rotina do presídio, onde ela já passou quase dois anos. A expectativa é se ela receberá ou não, amanhã, alguma visita de parentes. Quanto a Alexandre Nardoni é quase certo que receberá visita dos pais, já neste fim de semana.