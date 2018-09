Chico Anysio tem quadro de saúde estável, diz boletim O humorista Chico Anysio permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado neste domingo, 13, o humorista ainda realiza sessões de fonoaudiologia para reabilitar a glote. O processo de retirada do respirador evolui bem e seu quadro clínico está estável.