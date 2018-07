China tem 'boom' de casamentos marcados para as Olimpíadas

Milhares de casais chineses estão marcando seus casamentos para o dia 8 de agosto, para coincidir com a data de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, segundo informa a mídia estatal da China. O número 8 também traz boa sorte, segundo a crença tradicional chinesa, e o oitavo dia do oitavo mês do ano 2008 é considerado especialmente propício. As autoridades chinesas prometeram conceder licenças de casamento para todos os casais que a pedirem para esta data. No início do mês, a China já havia relatado um aumento no número de recém-nascidos batizados de 'Aoyun', nome que significa 'Jogos Olímpicos' em mandarim. O aumento na popularidade do nome é visto como um sinal de apoio para as Olimpíadas. A sexta-feira foi o primeiro dia no qual os pedidos de licença para casamentos no dia 8 foram aceitos. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, cerca de mil casais fizeram filas por horas em Pequim para registrar seus casamentos no dia 8 de agosto. As autoridades esperam que um total de 9 mil casais peça a licença para se casar nessa data. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.