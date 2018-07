CHURRASCO ESTENDIDO A ótima parrilla do Tatu Bola agora funciona também no almoço: o bar mudou o horário para começar a montar um buffet (R$ 35) com 12 tipos de salada, cinco opções de pratos quentes, mais as carnes e pão de alho da grelha. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 12h/15h e 18h/últ. cliente (sáb., 14h/últ. cliente; fecha dom.). Cc.: todos.