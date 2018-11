Chuva altera circulação de trens e fecha estações no Rio As chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde ontem também provocaram a alteração na circulação da rede ferroviária por medida de segurança e o fechamento de algumas estações. De acordo com a SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, as estações Central do Brasil, Praça da Bandeira, São Cristóvão, Maracanã e Mangueira estão fechadas temporariamente. Além disso, todas as viagens estão com atrasos médios de 15 minutos. Segundo a empresa, as passageiros estão sendo informados das alterações pelo sistema de som das estações.