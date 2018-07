Chuva atinge regiões Sul e Sudeste do País O deslocamento de uma frente fria provoca chuva hoje nas regiões Sul e Sudeste do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As áreas de instabilidade vão provocar chuva em São Paulo, no norte de Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, leste e litoral da Região Sul, em Mato Grosso, na Região Norte e no norte do Maranhão.