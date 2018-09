Chuva causa 20 pontos de alagamento em São Paulo A forte chuva que atingiu São Paulo hoje provocou 20 pontos de alagamento, sendo cinco deles em situação intransitável, e a queda de uma árvore no bairro Jaguaré, zona oeste da cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que a manteve a cidade em estado de atenção até as 16h55, não chovia mais na capital paulista no início da noite, e não há previsão de novas pancadas para o resto do dia. Com o mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a funcionar com o auxílio de instrumentos. No entanto, as operações não foram prejudicadas, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 18 horas, 41 vôos partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 21,8% das 188 operações programadas. Outros 14 foram cancelados (7,4%).