Chuva causa deslizamentos e alagamentos em Salvador A forte chuva que começou a cair em Salvador hoje causou diversos transtornos na capital baiana ao longo do dia. Até a tarde, a Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia registrado 216 ocorrências na capital, mais da metade referente a deslizamentos de terra. O órgão registrou também 33 pontos de alagamento e três quedas de árvores. Ninguém ficou ferido. A região mais atingida foi o Subúrbio Ferroviário, onde a água invadiu casas e pontos comerciais. A Avenida Suburbana passou mais de uma hora bloqueada pela água. As principais avenidas da cidade passaram o dia com engarrafamento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 14 horas, choveu, na capital baiana, 25% do esperado para todo o mês de maio - período tradicionalmente chuvoso no litoral baiano. O tempo deve continuar instável até sábado na região.