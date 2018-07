Chuva coloca toda SP em atenção e causa alagamentos Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 14h30 desta tarde em razão das fortes chuvas que atingem a capital. A cidade já tem seis pontos de alagamento. As áreas leste e sudeste entraram em atenção às 13h55, seguidas pela Marginal do Tietê e pelo centro, às 14h15, e das zonas norte, sul, oeste e a Marginal do Pinheiros, às 14h30.