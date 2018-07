Chuva e acidentes causam trânsito recorde em SP

O trecho mais movimentado foi a Marginal do Pinheiros, que chegou a ter 9,3 quilômetros congestionados no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e o Viaduto Cidade Jardim. Um acidente entre duas motos próximo à Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo interditou parte da pista durante cerca de uma hora, até as 09h50, o que complicou a situação.

A Marginal do Tietê, em ambos os sentidos, também apresentou pontos de congestionamento. Motoristas que seguiam em direção à Castelo Branco enfrentaram 8,2 quilômetros de tráfego lento da Ponte do Limão até a entrada da Rodovia, causado, em parte, por uma colisão junto à Ponte Júlio de Mesquita Neto. Para quem seguia no sentido contrário, o tráfego foi intenso do Viaduto dos Bandeirantes até a Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

O mau tempo causou ainda problemas em 28 semáforos da capital paulista.