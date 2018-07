Segundo o CGE, o calor e a umidade do ar formaram nuvens carregadas sobre a Grande São Paulo. As chuvas também são fortes, neste instante, nos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Osasco, Carapicuíba e Barueri. Os meteorologistas do CGE preveem que as áreas de instabilidade se intensifiquem nas próximas horas, podendo vir acompanhadas de granizo e rajadas de vento.