Chuva forte deixa Grande SP em estado de atenção A chuva ganhou intensidade nesta tarde e toda a capital paulista entrou em estado de atenção, às 16 horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As primeiras regiões a entrar em estado de atenção foram as zona leste, sudeste e sul e Marginal do Pinheiros, seguidas pela zona norte e Marginal do Tietê.