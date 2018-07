Chuva forte deve atingir MS e PR hoje, diz Defesa Civil O deslocamento de uma frente fria pela região Sul do País forma áreas de instabilidade que devem provocar hoje pancadas de chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul e do Paraná, segundo a Defesa Civil. De acordo com o órgão, podem ocorrer temporais isolados com chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento entre 50 e 60 quilômetros por hora e queda de granizo, particularmente no leste e nordeste do Mato Grosso do Sul e oeste, centro-leste e norte paranaense.