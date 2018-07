Chuva põe São Paulo em atenção e causa alagamentos

Nesse horário, a cidade já registrava quatro pontos de alagamento. Todos transitáveis. Eles estão na Avenida Giovanni Gronchi, perto da Praça Roberto Gomes Pedrosa; Marginal do Tietê, na pista expressa, junto da Ponte Freguesia do Ó, sentido Rodovia Castelo Branco; Avenida Otaviano Alves de Lima, próximo a Ponte do Piqueri, no sentido Rodovia Castelo Branco e perto da Ponte Atílio Fontana.

Para as próximas horas, o CGE estima que as chuvas se espalhem para outras regiões, com potencial para a formação de alagamentos e queda de granizo em outros pontos.