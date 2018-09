Chuvas comprometem alguns serviços de Sedex em SC

Em razão das fortes chuvas que atingiram Santa Catarina, os Correios suspenderam nesta segunda, 24, os serviços de Sedex 10 e Sedex Hoje no Estado. Os demais serviços - inclusive o Sedex normal - estão mantidos. No entanto, o cliente será informado, no ato da postagem, de que o prazo de entrega poderá ser mais longo do que o praticado normalmente. Tão logo a situação no Estado esteja regularizada, os serviços voltarão a funcionar. Em caso de dúvida, o cliente poderá procurar orientação nas agências dos Correios ou por meio do serviço "Fale Conosco".