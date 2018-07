Ciclone severo atinge arquipélago de Fiji sem deixar mortos

Não havia relatos de mortes, depois que o ciclone tropical Evan atingiu nesta segunda-feira o país que está no oceano Pacífico, arrancando palmeiras pela raiz, arrastando telhas de prédios e derrubando linhas de transmissão de energia.

Quando atingiu Fiji, o Evan era uma tempestade de categoria 4, o segundo maior nível da escala. Na manhã de terça-feira (horário local), o ciclone enfraqueceu e se movia 160 quilômetros ao sul da principal ilha de Viti Levu, segundo o Serviço Meteorológico de Fiji.

De acordo com as previsões, o Evan deve perder mais força a caminho das águas mais frias do sul.

O ciclone Evan matou pelo menos quatro pessoas nas ilhas de Samoa na semana passada antes de se mover em direção a Fiji, dependente do turismo e das exportações de açúcar.

(Reportagem de Lincoln Feast, em Wellington)