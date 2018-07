Cidade de São Paulo tem tarde mais fria do ano O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou na tarde de hoje a temperatura máxima mais baixa do ano. Às 15 horas, os termômetros do Mirante de Santana marcaram 20,7ºC. Até então, a mínima registrada havia sido de 20,9ºC no dia 3 de março.