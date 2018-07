Cientistas acham pista da origem de câncer de mama Uma pergunta que eternamente atormenta oncologistas e pesquisadores que investigam o câncer é como uma célula normal pode de repente começar a se multiplicar errado e dar origem a um tumor. Uma pesquisa publicada nesta quinta-feira trouxe uma nova pista nesse sentido. Cientistas nos Estados Unidos e no Canadá descobriram que uma classe de células precursoras da mama tem as extremidades dos cromossomos - estrutura que armazena o DNA - muito curtas. Essa ponta, conhecida como telômero, é responsável, a grosso modo, por proteger o DNA. Se ele for muito curto, deixa a célula mais propensa a sofrer mutações, o que eventualmente pode levar ao desenvolvimento do câncer.