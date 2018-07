Cinco morrem em operação do Bope na zona norte do RJ Cinco pessoas morreram durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio no complexo de favelas de Manguinhos, na zona norte da capital fluminense. Todos seriam traficantes de drogas, segundo as autoridades. Outros quatro homens foram presos no local.