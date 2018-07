As causas do acidente ainda não estão apuradas, mas é possível que o motorista do veículo tenha tentado desviar de capivaras, que também foram encontradas mortas no local. Os corpos ficaram presos nas ferragens. Os feridos vinham de Jesuítas, no interior do Paraná, pela Expresso Nordeste, com destino a Curitiba. Eles estão em hospitais da região. O caso mais grave é do motorista, Ademir Pepinelli.