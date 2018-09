Cirque du Soleil investe recorde de US$57 mi em show na Rússia

"Zarkana" é o primeiro espetáculo novo do Cirque du Soleil na Rússia e será o mais caro show não permanente que a companhia criou até hoje, disse Daniel Lamarre a jornalistas.

A companhia sediada em Montreal disse que os 57 milhões de dólares que vai investir no espetáculo altamente acrobático são bem mais que os 30 a 50 milhões que estava cogitando antes em gastar para toda a Rússia.

"'Zarkana' será para nós um teste para ver se o mercado comporta um show permanente", disse Lamarre.

"O espetáculo me dirá muito mais sobre a clientela de Moscou. Se fizermos o sucesso que acredito que faremos, isso vai definitivamente confirmar a possibilidade de uma presença permanente."

O Cirque du Soleil, que existe há 26 anos, chegou à Rússia dois anos atrás e agora está presente em três cidades do país: Moscou, Kazan e São Petersburgo. O grupo pretende acrescentar a cidade de Yekaterinburgo, nos montes Urais, ainda este ano.

Lamarre disse que a Rússia, país que tem um longo histórico de arte circense, é o mercado que está em mais rápido crescimento para o Cirque du Soleil.

A companhia, que diz que um quinto de seus mil artistas é formada por russos, está apostando no apreço do país pelo circo e as artes.

"A resposta aos dois shows anteriores foi espantosa, a melhor que já vimos em qualquer lugar do mundo", disse à Reuters o vice-presidente da companhia, Craig Cohon.

"O público russo realmente adora a arte circense."

"Zarkana" vai estrear no Kremlin Palace em fevereiro de 2012, ficando em cartaz por nove semanas.

(Reportagem de Nastassia Astrasheuskaya)